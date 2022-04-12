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В турнире на призы Евгении Канаевой в Омске выступят «художницы» шести стран

В турнире на призы Евгении Канаевой в Омске выступят «художницы» шести стран
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Всероссийская федерация художественной гимнастики анонсировала проведение первого турнира на призы двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой.

«Международные соревнования Eugeniya Cup, которые пройдут в Омске с 28 по 30 апреля при поддержке губернатора Омской области и министерства спорта города, соберут на ковре не только прекрасных представительниц художественной гимнастики изо всех уголков России, но и гимнасток национальной сборной, а также граций из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Армении. Вход на соревнования свободный», — сообщается в телеграм-канале Сборной России по художественной гимнастике.

Канаева — единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье (в групповых упражнениях — Наталья Лаврова, Елена Посевина и Анастасия Близнюк), семнадцатикратная чемпионка мира, в том числе трёхкратная чемпионка в многоборье.

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