Ашрам завершает карьеру, белорусские девушки выступать не могут. Кому же теперь достанется золото?

Гимнасток Авериных на турниры не пускают. Кто же будет побеждать, пока россиянок нет?

На днях стало известно, что олимпийская чемпионка Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам вскоре объявит о завершении спортивной карьеры. На фоне отстранения российских и белорусских гимнасток от международных соревнований возникает резонный вопрос – а кто теперь будет побеждать?

Ни одного из признанных лидеров на ближайших турнирах не будет!

«Правила заточены под более высокий уровень конкурентности»

Линой Ашрам была практически единственной гимнасткой последних лет, кто мог противостоять сильнейшим россиянкам. Да, её победа стала по-настоящему скандальной и сопровождалась протестами и несогласием российской стороны. Тем не менее своей победой Ашрам прервала беспроигрышную серию российских гимнасток – на Олимпиаде-2020 Россия осталась без золотых наград в художественной гимнастике впервые за 25 лет.

Некоторые эксперты объясняли поражение россиянок и победу израильтянки на Олимпиаде изменившимися правилами оценки выступлений. В России многие связывали занижение оценок россиянкам желанием FIG вернуть художественной гимнастике разнообразие и универсальность.

«Тут сыграли введённые в 2016 году правила. Раньше, по прежним правилам, падение автоматически выбивало человека из гонки за медали. Нынче не так, новые правила заточены под как можно более высокий уровень конкурентности», — объясняла Венера Зарипова, ученица Ирины Винер-Усмановой, многократная чемпионка СССР.

«Соревнования будут неинтересными»

И, кажется, теперь в художественной гимнастике наступит «долгожданный» период разнообразия и универсальности. Без россиянок, белорусок и Ашрам претендентов на медали в художественной гимнастике станет в разы больше. Однако будут ли такие соревнования интересными?

По мнению олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, без Ашрам и российских спортсменок мировые соревнования будут неинтересными:

«Завершение карьеры Ашрам ожидаемо. Без неё и российских «художниц» мировые соревнования будут неинтересными. Мы – самые сильные конкуренты для всех стран. Особенно Россия всегда выигрывала первые места. Считаю, что для болельщиков художественной гимнастики точно будет не очень интересно.

Кто теперь будет бороться за первые места? Остаются Болгария и Украина. В Беларуси тоже сильные гимнастки, но они отсутствуют», – заметила Барсукова.

Кто будет побеждать в новом сезоне?

Первые четыре места на Олимпиаде в Токио заняли Линой Ашрам, Дина Аверина, белорусская спортсменка Алина Горносько и Арина Аверина. И все эти спортсменки на крупных стартах в ближайшее время выступать не будут. То есть из 10 финалисток олимпийского многоборья продолжить соревноваться смогут только пять девушек – представительницы Болгарии, Италии, Израиля и Украины. И, кажется, за борьбой именно этих стран в художественной гимнастике мы и будем наблюдать в ближайшее время.

Первый этап Кубка мира по художественной гимнастике этого сезона прошёл в Афинах с 18 по 20 марта. В отсутствие российских, белорусских и украинских спортсменок на пьедестал личного многоборья попали представительницы Италии и Израиля.

Первое место заняла 18-летняя София Раффаэлли из Италии. На чемпионате мира 2021 года только ей удалось побороться за медали в личных упражнениях с россиянками и белорусками. Тогда в упражнениях с обручем она выиграла бронзу, а также завоевала серебро в команде. Похоже, в ближайшее время именно она может стать лидером мировой художественной гимнастики.

Второй и третий результат в многоборье показали израильтянки. 16-летняя Дарья Атаманова, ставшая второй, также выиграла два золота в упражнениях с обручем и лентой и две серебряные награды в упражнениях с мячом и булавами. Бронзу себе забрала 18-летняя Мишель Сегал.

На четвёртом месте оказалась немка Маргарита Колосов, также она завоевала серебро в упражнениях с лентами и бронзу в упражнениях с мячом. На чемпионате мира – 2021 Колосов показала только 16-й результат.

Дина Аверина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не стоит забывать и о представительницах Болгарии. Этап Кубка мира в Афинах пропустила 21-летняя Боряна Калейн, которая заняла пятое место на Олимпийских играх в Токио. На чемпионате мира – 2021 в многоборье она стала четвёртой, также уступив только Авериным и Горносько. Сообщается, что на следующих международных соревнованиях болгарская спортсменка выступит, и именно она будет бороться с Раффаэлли и Атамановой за золото.

Уровень упадёт, конкуренция вырастет

В групповых упражнениях в отсутствие сильнейших команд в тройке призёров неожиданно оказались Франция, Греция и Польша. Примечательно, что на чемпионате мира – 2021 француженки заняли только 11-е место, а в олимпийском розыгрыше медалей они, как и представительницы Греции или Польши, и вовсе не участвовали.

Однако стоит учесть, что в групповых соревнованиях на Кубке мира в Афинах приняли участие только шесть команд. В Греции также выступили спортсменки из Казахстана, Израиля и Эстонии. Когда в борьбу включатся спортсменки Болгарии, Италии, Японии и Китая, результаты будут более показательными.

Также в Греции в командных упражнениях не выступила команда Болгарии — олимпийские чемпионки Токио-2020. По сообщению иностранных СМИ, они пропустили этап из-за проблем со здоровьем.

Предположить, кто станет абсолютным лидером в мировой художественной гимнастике, пока сложно – многие команды и отдельные спортсмены пропускают первые старты сезона. Понятно, что без сильных спортсменок из России и Беларуси уровень соревнований снизится, но в международной федерации, наверное, рады значительному обострению конкуренции.