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Известный иранский снукерист жёстко раскритиковал Ронни О'Салливана

Известный иранский снукерист жёстко раскритиковал Ронни О'Салливана
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Единственный иранский снукерист за всю историю главного тура Хоссейн Вафаей ответил на слова шестикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана о себе.

Ранее титулованный англичанин сказал про иранца: «Если бы я был в его ситуации, я бы предпочел другую работу».

«Нет. Я никогда не сдамся. Я много работаю для своего народа, чтобы он гордился мной, чтобы гордилась моя страна. Я рождён, чтобы творить историю.

Многое из того, что он говорит, меня расстраивает. Какая ты легенда, если называешь людей болванами?

Я был и остаюсь с ним хорошим другом, но мне всё это не нравится. Может быть, ему это нравится и вызывает у него хорошие чувства, но я думаю, что люди должны относиться к нему соответственно. Я отношусь к нему так, как он того заслуживает», — цитирует Metro Вафаей.

Также Вафаей прокомментировал слова Ронни о том, что он не собирается популяризировать снукер среди детей.

«Ему не нужно говорить нам, что он выиграл 20 крупных турниров. Думаю, кто-то, кто рядом с ним, должен напомнить ему, что он Ронни О’Салливан.

Честно говоря, Ронни без своей команды, без людей, которые его окружают, вообще не был бы здесь. Он сравнивает себя с кем-то. Он сравнивает меня с другими. Мне это не нравится. Нам не нужно сравнивать себя с другими. Он говорит, что мы бедны, а он богат, он Ронни О'Салливан. Мне это тоже не нравится. У меня есть деньги, у моих людей в Иране есть деньги, но мы также должны уважать людей.

Я действительно не хочу ввязываться в такие разговоры. Он мне очень нравится, я его фанат, мне нравится то, что он делает, но иногда он ведет себя неуважительно, это поведение не соответствует нашей игре.

Я думаю, ему следует завершить карьеру, если честно. Он должен закончить, и молодое поколение сделает игру лучше. Он уже 20 лет на вершине этого вида спорта, и что он сделал для нас? Это мой самый большой вопрос.

Я представитель молодого поколения, я хочу понять, что он сделал для нашего спорта. Где крупные компании?

По-моему, у него уже должен быть личный самолет, но он приезжает и жалуется на 10 или 15 тысяч долларов призового фонда. Он был в ситуации, чтобы сделать игру популярнее, почему он этого не сделал? Сколько контактов у него было, чтобы привлечь автомобильные компании или, например, Rolex в наш спорт?

Он хочет сделать наш вид спорта непопулярным. Ладно, пора ему сказать: «Уходи, чувак. Завершай карьеру», — приводит Metro слова Хоссейна Вафаей.

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