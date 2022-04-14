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В сборной России заявили о намерении Александра Лесуна стать тренером

В сборной России заявили о намерении Александра Лесуна стать тренером
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Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин рассказал, что олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун намеревается стать тренером. Ранее Лесун заявил, что закончил карьеру не из-за ситуации на Украине.

«Лесун пытается продлить свою жизнь в спорте в качестве тренера. Это очень опытный и талантливый человек в фехтовании. Лесун мог бы передавать свой опыт и знания другим спортсменам», — сказал Макушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

33-летний Лесун — олимпийский чемпион 2016 года, многократный чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России (2013). До 2008 года выступал за Беларусь.

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