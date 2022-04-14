В сборной России заявили о намерении Александра Лесуна стать тренером

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин рассказал, что олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун намеревается стать тренером. Ранее Лесун заявил, что закончил карьеру не из-за ситуации на Украине.
«Лесун пытается продлить свою жизнь в спорте в качестве тренера. Это очень опытный и талантливый человек в фехтовании. Лесун мог бы передавать свой опыт и знания другим спортсменам», — сказал Макушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
33-летний Лесун — олимпийский чемпион 2016 года, многократный чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России (2013). До 2008 года выступал за Беларусь.
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