Евгения Канаева поделилась мнением об Ирине Винер-Усмановой

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы Евгения Канаева рассказала, что думает о главе Всероссийской федерации художественной гимнастики, главном тренере сборной России Ирине Винер-Усмановой. Канаева, которая по окончании карьеры стала тренером, ответила на вопрос, на кого она больше похожа в этом смысле: на Винер-Усманову или на Веру Штельбаумс.
«Ой, они абсолютно разные. Но обе уникальны. Это тренеры-легенды, которые воспитали хороших людей и великих спортсменов. Также их объединяет колоссальное терпение, мудрость, которую они приобрели за годы тренерской работы.
Мне ещё учиться, учиться и учиться. Я пытаюсь помогать детям, понимать их, учить их преодолевать трудности. На мой взгляд, тренеру нужно иметь добрую, позитивную энергию, которая придаёт сил и вдохновляет спортсменов», — цитирует Канаеву «RT на русском».
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