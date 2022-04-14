«Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» и занимает второе место в волейбольной Суперлиге

В перенесённом матче 13-го тура предварительного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги волейболисты новосибирского «Локомотива» на тай-брейке обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счётом 3:2 (21:25, 25:16, 26:28, 25:21, 15:11).

Для «Локомотива» это 22-я победа в текущем чемпионате. Новосибирский клуб с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо-ЛО» с 16 победами и 44 очками располагается на пятой позиции.

В заключительном 26-м туре предварительного этапа чемпионата России, матчи которого пройдут 16 апреля, «Локомотив» вновь сыграет с «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. Перенесённый матч 13-го тура

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:2 (21:25, 25:16, 26:28, 25:21, 15:11).