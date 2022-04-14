В Госдуме оценили решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию.
«Наверное, Федерация шахмат понимает, к какому решению они пришли: оценили все за и против. Ситуация в Европе привела к тому, что Федерации невозможно было работать в привычном режиме.
Самое главное в этой ситуации — судьба спортсменов и проведение соревнований. Если Федерацию России ждут в Азии, если там готовы обеспечивать участие наших спортсменов, тогда решение оправданное.
Наша страна делится пополам- географически мы можем быть и в европейской, и в азиатской федерациях в любом виде спорта. Другой вопрос в принятии решений — для чего нужен переход. Обосновано это или нет? Нужно очень внимательно относиться к данным вопросам», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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