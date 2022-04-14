Чигаев сообщил, что российские шахматисты будут отбираться на КМ через чемпионат Азии

Российский гроссмейстер Максим Чигаев прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию.



«С учётом того, что всё это рассматривалось на Наблюдательном совете, то ожидаемое решение. Знаю не больше, чем вы. Пока лишь могу сказать, что мы будем отбираться на Кубок мира через чемпионат Азии, а не через чемпионат Европы.



Азиаты более упорные и цепкие — в таких обстоятельствах отбираться на Кубок мира будет сложнее. Правда, пока трудно сказать, повысится ли уровень шахмат в России после перехода», — сказал Чигаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ещё в конце февраля Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ.