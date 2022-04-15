Российский аналог Бриллиантовой лиги будет проходить с мая по август

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о создании аналога легкоатлетической Бриллиантовой лиги. Новые соревнования будут проходить с мая по август в восьми регионах России.
«Создан аналог Бриллиантовой лиги из 16 этапов, включая финал соревнования. Пройдут в период с мая по август в восьми регионах страны, количество участников составит порядка тысячи спортсменов. Такой формат будет не только в лёгкой атлетике, мы провели переговоры по созданию Гран-при по фигурному катанию, созданы аналогичные соревнования в борьбе», — сказал Матыцин.
Ранее спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский говорил, что вопрос создания соревнований находится на согласовании с Минспортом.
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
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