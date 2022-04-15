Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Расписание 1/16 финала чемпионата мира по снукеру

Расписание 1/16 финала чемпионата мира по снукеру
Комментарии

На чемпионате мира по снукеру определились пары 1/16 финала. Также организаторы опубликовали расписание этой стадии турнира. 16 игроков, пробившихся через квалификацию, сыграют с 16 снукеристами из топ-16 рейтинга. Они не проходили отбор.

Чемпионат мира по снукеру. 1/16 финала

Суббота, 16 апреля

Марк Селби (Англия) — Джейми Джонс (Уэльс)
Чжао Синьтун (Китай) — Джейми Кларк (Уэльс)
Барри Хокинс (Англия) — Джексон Пейдж (Уэльс)
Ронни О'Салливан (Англия) — Дэвид Гилберт (Англия)
Шон Мёрфи (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия)

Воскресенье, 17 апреля

Энтони Макгилл (Шотландия) — Лиам Хайфилд (Англия)
Марк Уильямс (Уэльс) — Майкл Уайт (Уэльс)
Марк Аллен (Северная Ирландия) — Скотт Дональдсон (Шотландия)
Нил Робертсон (Австралия) — Эшли Хьюгилл (Англия)
Стюарт Бинэм (Англия) — Лю Хаотянь (Китай)

19 апреля, вторник

Янь Бинтао (Китай) — Крис Уэйклин (Англия)
Джон Хиггинс (Шотландия) — Тепчайя Ун-Ну (Таиланд)
Джек Лисовски (Англия) — Мэттью Стивенс (Уэльс)

Среда, 20 апреля

Кайрен Уилсон (Англия) — Дин Цзюньхуэй (Китай)
Джадд Трамп (Англия) — Хоссейн Айюри (Иран)
Люка Бресель (Бельгия) — Ноппон Саенгхам (Таиланд)

Новость по теме
Известный иранский снукерист жёстко раскритиковал Ронни О'Салливана
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022