Расписание 1/16 финала чемпионата мира по снукеру

На чемпионате мира по снукеру определились пары 1/16 финала. Также организаторы опубликовали расписание этой стадии турнира. 16 игроков, пробившихся через квалификацию, сыграют с 16 снукеристами из топ-16 рейтинга. Они не проходили отбор.

Чемпионат мира по снукеру. 1/16 финала

Суббота, 16 апреля

Марк Селби (Англия) — Джейми Джонс (Уэльс)

Чжао Синьтун (Китай) — Джейми Кларк (Уэльс)

Барри Хокинс (Англия) — Джексон Пейдж (Уэльс)

Ронни О'Салливан (Англия) — Дэвид Гилберт (Англия)

Шон Мёрфи (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия)

Воскресенье, 17 апреля

Энтони Макгилл (Шотландия) — Лиам Хайфилд (Англия)

Марк Уильямс (Уэльс) — Майкл Уайт (Уэльс)

Марк Аллен (Северная Ирландия) — Скотт Дональдсон (Шотландия)

Нил Робертсон (Австралия) — Эшли Хьюгилл (Англия)

Стюарт Бинэм (Англия) — Лю Хаотянь (Китай)

19 апреля, вторник

Янь Бинтао (Китай) — Крис Уэйклин (Англия)

Джон Хиггинс (Шотландия) — Тепчайя Ун-Ну (Таиланд)

Джек Лисовски (Англия) — Мэттью Стивенс (Уэльс)

Среда, 20 апреля

Кайрен Уилсон (Англия) — Дин Цзюньхуэй (Китай)

Джадд Трамп (Англия) — Хоссейн Айюри (Иран)

Люка Бресель (Бельгия) — Ноппон Саенгхам (Таиланд)