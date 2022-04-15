Расписание 1/16 финала чемпионата мира по снукеру

На чемпионате мира по снукеру определились пары 1/16 финала. Также организаторы опубликовали расписание этой стадии турнира. 16 игроков, пробившихся через квалификацию, сыграют с 16 снукеристами из топ-16 рейтинга. Они не проходили отбор.
Чемпионат мира по снукеру. 1/16 финала
Суббота, 16 апреля
Марк Селби (Англия) — Джейми Джонс (Уэльс)
Чжао Синьтун (Китай) — Джейми Кларк (Уэльс)
Барри Хокинс (Англия) — Джексон Пейдж (Уэльс)
Ронни О'Салливан (Англия) — Дэвид Гилберт (Англия)
Шон Мёрфи (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия)
Воскресенье, 17 апреля
Энтони Макгилл (Шотландия) — Лиам Хайфилд (Англия)
Марк Уильямс (Уэльс) — Майкл Уайт (Уэльс)
Марк Аллен (Северная Ирландия) — Скотт Дональдсон (Шотландия)
Нил Робертсон (Австралия) — Эшли Хьюгилл (Англия)
Стюарт Бинэм (Англия) — Лю Хаотянь (Китай)
19 апреля, вторник
Янь Бинтао (Китай) — Крис Уэйклин (Англия)
Джон Хиггинс (Шотландия) — Тепчайя Ун-Ну (Таиланд)
Джек Лисовски (Англия) — Мэттью Стивенс (Уэльс)
Среда, 20 апреля
Кайрен Уилсон (Англия) — Дин Цзюньхуэй (Китай)
Джадд Трамп (Англия) — Хоссейн Айюри (Иран)
Люка Бресель (Бельгия) — Ноппон Саенгхам (Таиланд)
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