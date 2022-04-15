Владимир Алекно процитировал Владимира Путина после передачи ЧМ Польше и Словении

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно отреагировал на то, что чемпионат мира 2022 года, который ранее отобрали у России, передали Польше и Словении.

«Печально. Создаётся ощущение, что всё было принято ещё до официального релиза. Даже страны определили, и замену нам тоже определили. Печально смотреть на это, как и на всё окружающее нас в мировой повестке, что направлено против нашей страны.

Испытываю только несогласие и негодование, но время расставит всё на свои места. Верю, что со временем всё нормализуется и мы снова сможем выступать на международных соревнованиях. Как сказал наш президент: «Зачем нам такой мир, в котором нет России?» Так зачем нам спорт, в котором не будет России? Они боятся нас», — цитирует Алекно «РИА Новости Спорт».