«Огнём у меня представлена девушка». Скелетонистка Никитина раскрыла значение своих тату

Бронзовый призёр Олимпиады-2014, чемпионка Европы российская скелетонистка Елена Никитина рассказала, что значат её татуировки.

«Практически все они славянские. У меня 2 тату на ногах, на спине, рукав и на животе (просто узор, который ничего не обозначает). На рукаве изображено солнце (у славян оно считалось мощным оберегом), рядом с ним изображён белый голубь (символ мира и хороших новостей) и ниже изображены мужчина и женщина, как олицетворение двух стихий — огонь и вода. Кстати, огнём у меня представлена девушка», — приводит слова Никитиной телеграм-канал официального экипировщика олимпийской сборной России ZASPORT.

Фото: https://t.me/zasport_company

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