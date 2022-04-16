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«Алоха, пятница». Юлия Ефимова опубликовала яркое фото с гавайского пляжа

«Алоха, пятница». Юлия Ефимова опубликовала яркое фото с гавайского пляжа
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в социальных сетях атмосферное фото с пляжа на Гавайях.

На снимке 30-летняя Ефимова позирует, сидя на песке, в прозрачном платье и с роскошным венком на голове.

«Алоха, пятница», — подписала фото Ефимова, добавив эмодзи цветка.

Фото: Из личного архива Юлии Ефимовой

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Юлия Ефимова показывает детские фото:

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