«Алоха, пятница». Юлия Ефимова опубликовала яркое фото с гавайского пляжа

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в социальных сетях атмосферное фото с пляжа на Гавайях.
На снимке 30-летняя Ефимова позирует, сидя на песке, в прозрачном платье и с роскошным венком на голове.
«Алоха, пятница», — подписала фото Ефимова, добавив эмодзи цветка.
Фото: Из личного архива Юлии Ефимовой
Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Юлия Ефимова показывает детские фото:
- 16 апреля 2022
-
12:39
-
11:19
-
10:59
-
10:37
-
00:55
-
00:39
- 15 апреля 2022
-
23:17
-
21:09
-
21:02
-
20:33
-
19:55
-
19:51
-
19:46
-
17:38
-
14:55
-
14:25
-
13:57
-
13:37
-
13:24
-
13:00
-
12:45
-
12:09
-
12:08
-
12:02
-
11:54
-
11:32
-
09:49
- 14 апреля 2022
-
23:40
-
21:51
-
21:38
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
19:43
-
19:38