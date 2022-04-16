Ронни О’Салливан повторил рекорд по количеству участий в чемпионатах мира по снукеру
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Шестикратный чемпион мира английский снукерист Ронни О’Салливан повторил рекорд своего соотечественника Стива Дэвиса по количеству участий в чемпионатах мира. Оба спортсмена выступили на 30 первенствах мира.
O’Салливан впервые поучаствовал в чемпионате мира по снукеру в 1993 году. Первое чемпионство он завоевал в 2001-м году, последнее — в 2020-м году.
Напомним, сегодня, 16 апреля, стартовал чемпионат мира – 2022 по снукеру. Соревнования проходят в Шеффилде и завершатся 2 мая.
В стартовом матче турнира Ронни О'Салливан играет с британцем Дэвидом Гилбертом. Встреча началась сегодня в 16:30 мск.
Отметим, что действующий чемпион мира Марк Селби ведёт в своей стартовой встрече с валлийцем Джейми Джонсом со счётом 6:3.
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