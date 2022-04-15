Великий Ронни идёт на рекорд, у первого сеяного — депрессия. Все интриги ЧМ по снукеру

А ещё — сетка, расписание и лайфхаки о том, как посмотреть крутейший турнир.

С 16 апреля по 2 мая состоится главный рейтинговый турнир года в снукере — чемпионат мира, который традиционно примет британский Шеффилд. 16 прошедших квалификацию игроков поспорят за важнейший титул в 88-й раз — первый в истории чемпионат мира стартовал ещё в 1926 году (и завершился в 1927-м).

Что нужно знать об ивенте чуть менее ста лет спустя?

Действующий чемпион — англичанин Марк Селби, который имеет шанс выиграть пятый титул и идёт вторым в мировом рейтинге. Великий Ронни О’Салливан, о котором слышали даже не знающие о существовании снукера люди, тоже в деле: он поспорит за седьмой трофей в попытке обойти по этому показателю Стивена Хендри и поставить уникальный рекорд.

Призовой фонд турнира — £ 2 395 000, эта сумма не меняется уже третий год подряд. Победителю достанется £ 500 тыс., финалисту — £ 200 тыс. Выбывшие в полуфинале получат по сотне, проигравшие стадией раньше — по £ 50 тыс. Выплаты достанутся даже вылетевшим в квалификации, а на £ 15 тыс. обогатится автор наивысшего брейка.

Основные интриги и интересные матчи первого круга

После жеребьёвки 16 стартовых пар выглядят следующим образом:

Марк Селби [1] — Джейми Джонс [37]

Янь Бинтао [16] — Крис Уэйкелин [62]

Барри Хоукинс [9] — Джексон Пейдж [90]

Марк Уильямс [8] — Майкл Уайт (a)

Кайрен Уилсон [5] — Дин Цзюньхуэй [29]

Стюарт Бинэм [12] — Лю Хаотянь [64]

Энтони Макгилл [13] — Лиам Хайфилд [43]

Джадд Трамп [4] — Хоссейн Вафаей [18]

Нил Робертсон [3] — Эшли Хьюгилл [77]

Джек Лисовски [14] — Мэттью Стивенс [55]

Люка Бресель [11] — Ноппон Саенгхам [38]

Джон Хиггинс [6] — Чепчайя Ун-Ну [53]

Чжао Синьтун [7] — Джейми Кларк [66]

Шон Мёрфи [10] — Стивен Магуайр [41]

Марк Аллен [15] — Скотт Дональдсон [49]

Ронни О’Салливан [2] — Дэвид Гилберт [19]

Защитит ли титул Селби?

Англичанин красиво зарешал чемпионат мира год назад, но в 2022-м дела идут не так хорошо: он не выиграл ни одного рейтингового турнира, лучший результат — полуфинал на мировом Гран-при. Дело в том, что Селби испытывает психические проблемы и борется с депрессией.

Марк Селби Фото: Getty Images

«Хочу извиниться перед всеми моими друзьями и семьёй за то, что подвёл их, — написал Марк в январе. — Психически я сейчас не в лучшем состоянии: случился рецидив, и пытаться сдержать это и делать храброе лицо — не выход. Обещаю, что обращусь за помощью и стану лучше».

В первом раунде Селби ожидает Джейми Джонс: лишь 37-й сеяный, но способный удивить валлиец, в текущем сезоне добравшийся до четвертьфинала рейтингового Gibraltar Open.

На какие ещё пары обратить внимание?

Кайрен Уилсон и Дин Цзюньхуэй — топовая пара снукеристов, на чемпионатах мира доходивших до финальной стадии. По уровню оба должны оказываться дальше первого раунда, но из-за безжалостной жеребьёвки одному из них придётся вылететь уже в начале пути.

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Похожая ситуация — у Шона Мёрфи и Стивена Магуайра: любители снукера привыкли видеть обоих на поздних стадиях самых престижных турниров. Ситуацию подогревает то, что ребята конфликтуют аж с середины нулевых: перед началом очного матча Стивен обнаружил, что забыл мелок, и с разрешения судьи отправился за ним в раздевалку. А когда вернулся, увидел, что ему засчитали поражение в первом фрейме — на этом настоял соперник.

Ронни О’Салливан Фото: Getty Images

Легко не будет и легендарному Ронни, которому достался Дэвид Гилберт. Конечно, О’Салливан — явный и безоговорочный фаворит, но его оппонент недавно шёл в топ-16, в текущем сезоне выиграл рейтинговый турнир и выдал четыре четвертьфинала, а три года назад дошёл до полуфинала чемпионата мира, где драматично уступил.

Помимо ветеранов, стоит последить за молодёжью: в 2022-м первые титулы мирового тура выиграли Чжао Синьтун, Люка Бресель и Хоссейн Вафаей. Иранец Вафаей сразу попал на четвёртого сеяного Джадда Трампа — чемпиона мира 2019 года. Отличные шансы есть у обоих.

Расписание чемпионата мира

В основной части чемпионата мира стартуют с 1/16 финала, в квалификации же сыграли 64 снукериста. Лучшие начнут борьбу 16 апреля и будут играть навылет.

16-21 апреля — первый раунд,

21-25 апреля — второй раунд,

26-27 апреля — четвертьфиналы,

28-30 апреля — полуфиналы,

1-2 мая — финал.

Где смотреть

После ухода «Евроспорта» с российского рынка смотреть снукер станет труднее, но легальные способы всё-таки есть. Повезло тем, у кого до сих пор действует подписка на Eurosport Player — её не аннулировали для россиян, как НХЛ ТВ или F1 TV, и продолжать смотреть контент можно даже без VPN. И даже с комментариями Владимира Синицына!

Ещё один способ – наблюдать за чемпионатом мира с помощью платформ букмекерских компаний. Минимальной суммы депозита не жалко для просмотра крутых снукерных баталий, верно?