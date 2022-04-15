Великий Ронни идёт на рекорд, у первого сеяного — депрессия. Все интриги ЧМ по снукеру

С 16 апреля по 2 мая состоится главный рейтинговый турнир года в снукере — чемпионат мира, который традиционно примет британский Шеффилд. 16 прошедших квалификацию игроков поспорят за важнейший титул в 88-й раз — первый в истории чемпионат мира стартовал ещё в 1926 году (и завершился в 1927-м).
Что нужно знать об ивенте чуть менее ста лет спустя?
Действующий чемпион — англичанин Марк Селби, который имеет шанс выиграть пятый титул и идёт вторым в мировом рейтинге. Великий Ронни О’Салливан, о котором слышали даже не знающие о существовании снукера люди, тоже в деле: он поспорит за седьмой трофей в попытке обойти по этому показателю Стивена Хендри и поставить уникальный рекорд.
Призовой фонд турнира — £ 2 395 000, эта сумма не меняется уже третий год подряд. Победителю достанется £ 500 тыс., финалисту — £ 200 тыс. Выбывшие в полуфинале получат по сотне, проигравшие стадией раньше — по £ 50 тыс. Выплаты достанутся даже вылетевшим в квалификации, а на £ 15 тыс. обогатится автор наивысшего брейка.
Основные интриги и интересные матчи первого круга
После жеребьёвки 16 стартовых пар выглядят следующим образом:
- Марк Селби [1] — Джейми Джонс [37]
- Янь Бинтао [16] — Крис Уэйкелин [62]
- Барри Хоукинс [9] — Джексон Пейдж [90]
- Марк Уильямс [8] — Майкл Уайт (a)
- Кайрен Уилсон [5] — Дин Цзюньхуэй [29]
- Стюарт Бинэм [12] — Лю Хаотянь [64]
- Энтони Макгилл [13] — Лиам Хайфилд [43]
- Джадд Трамп [4] — Хоссейн Вафаей [18]
- Нил Робертсон [3] — Эшли Хьюгилл [77]
- Джек Лисовски [14] — Мэттью Стивенс [55]
- Люка Бресель [11] — Ноппон Саенгхам [38]
- Джон Хиггинс [6] — Чепчайя Ун-Ну [53]
- Чжао Синьтун [7] — Джейми Кларк [66]
- Шон Мёрфи [10] — Стивен Магуайр [41]
- Марк Аллен [15] — Скотт Дональдсон [49]
- Ронни О’Салливан [2] — Дэвид Гилберт [19]
Защитит ли титул Селби?
Англичанин красиво зарешал чемпионат мира год назад, но в 2022-м дела идут не так хорошо: он не выиграл ни одного рейтингового турнира, лучший результат — полуфинал на мировом Гран-при. Дело в том, что Селби испытывает психические проблемы и борется с депрессией.
Марк Селби
Фото: Getty Images
«Хочу извиниться перед всеми моими друзьями и семьёй за то, что подвёл их, — написал Марк в январе. — Психически я сейчас не в лучшем состоянии: случился рецидив, и пытаться сдержать это и делать храброе лицо — не выход. Обещаю, что обращусь за помощью и стану лучше».
В первом раунде Селби ожидает Джейми Джонс: лишь 37-й сеяный, но способный удивить валлиец, в текущем сезоне добравшийся до четвертьфинала рейтингового Gibraltar Open.
На какие ещё пары обратить внимание?
Кайрен Уилсон и Дин Цзюньхуэй — топовая пара снукеристов, на чемпионатах мира доходивших до финальной стадии. По уровню оба должны оказываться дальше первого раунда, но из-за безжалостной жеребьёвки одному из них придётся вылететь уже в начале пути.
Похожая ситуация — у Шона Мёрфи и Стивена Магуайра: любители снукера привыкли видеть обоих на поздних стадиях самых престижных турниров. Ситуацию подогревает то, что ребята конфликтуют аж с середины нулевых: перед началом очного матча Стивен обнаружил, что забыл мелок, и с разрешения судьи отправился за ним в раздевалку. А когда вернулся, увидел, что ему засчитали поражение в первом фрейме — на этом настоял соперник.
Ронни О’Салливан
Фото: Getty Images
Легко не будет и легендарному Ронни, которому достался Дэвид Гилберт. Конечно, О’Салливан — явный и безоговорочный фаворит, но его оппонент недавно шёл в топ-16, в текущем сезоне выиграл рейтинговый турнир и выдал четыре четвертьфинала, а три года назад дошёл до полуфинала чемпионата мира, где драматично уступил.
Помимо ветеранов, стоит последить за молодёжью: в 2022-м первые титулы мирового тура выиграли Чжао Синьтун, Люка Бресель и Хоссейн Вафаей. Иранец Вафаей сразу попал на четвёртого сеяного Джадда Трампа — чемпиона мира 2019 года. Отличные шансы есть у обоих.
Расписание чемпионата мира
В основной части чемпионата мира стартуют с 1/16 финала, в квалификации же сыграли 64 снукериста. Лучшие начнут борьбу 16 апреля и будут играть навылет.
- 16-21 апреля — первый раунд,
- 21-25 апреля — второй раунд,
- 26-27 апреля — четвертьфиналы,
- 28-30 апреля — полуфиналы,
- 1-2 мая — финал.
Где смотреть
После ухода «Евроспорта» с российского рынка смотреть снукер станет труднее, но легальные способы всё-таки есть. Повезло тем, у кого до сих пор действует подписка на Eurosport Player — её не аннулировали для россиян, как НХЛ ТВ или F1 TV, и продолжать смотреть контент можно даже без VPN. И даже с комментариями Владимира Синицына!
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