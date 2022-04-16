«Локомотив» и «Кузбасс» завершили регулярный ЧР по волейболу победами

Завершились два матча заключительного 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Новосибирский «Локомотив» одержал 23-ю победу в сезоне, обыграв «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 27:25). «Локомотив» с 66 очками в активе завершил регулярный чемпионат на втором месте и напрямую вышел в «Финал шести». «Динамо-ЛО» вышло в плей-офф с пятого места.

Кемеровский «Кузбасс» уверенно обыграл красноярский «Енисей» — 3:0 (31:29, 25:19, 25:20). «Кузбасс» вышел в плей-офф с седьмого места, «Енисей» — вне зоны плей-офф.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 26-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 27:25).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (31:29, 25:19, 25:20).