Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Локомотив» и «Кузбасс» завершили регулярный ЧР по волейболу победами

«Локомотив» и «Кузбасс» завершили регулярный ЧР по волейболу победами
Комментарии

Завершились два матча заключительного 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Новосибирский «Локомотив» одержал 23-ю победу в сезоне, обыграв «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 27:25). «Локомотив» с 66 очками в активе завершил регулярный чемпионат на втором месте и напрямую вышел в «Финал шести». «Динамо-ЛО» вышло в плей-офф с пятого места.

Кемеровский «Кузбасс» уверенно обыграл красноярский «Енисей» — 3:0 (31:29, 25:19, 25:20). «Кузбасс» вышел в плей-офф с седьмого места, «Енисей» — вне зоны плей-офф.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 26-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 27:25).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (31:29, 25:19, 25:20).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022