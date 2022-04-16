«Локомотив» и «Кузбасс» завершили регулярный ЧР по волейболу победами

Завершились два матча заключительного 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Новосибирский «Локомотив» одержал 23-ю победу в сезоне, обыграв «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 27:25). «Локомотив» с 66 очками в активе завершил регулярный чемпионат на втором месте и напрямую вышел в «Финал шести». «Динамо-ЛО» вышло в плей-офф с пятого места.
Кемеровский «Кузбасс» уверенно обыграл красноярский «Енисей» — 3:0 (31:29, 25:19, 25:20). «Кузбасс» вышел в плей-офф с седьмого места, «Енисей» — вне зоны плей-офф.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 26-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 27:25).
«Кузбасс» (Кемерово) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (31:29, 25:19, 25:20).
- 16 апреля 2022
-
18:55
-
18:11
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
15:38
-
15:27
-
15:04
-
14:15
-
13:55
-
12:39
-
11:19
-
10:59
-
10:37
-
00:55
-
00:39
- 15 апреля 2022
-
23:17
-
21:09
-
21:02
-
20:33
-
19:55
-
19:51
-
19:46
-
17:38
-
14:55
-
14:25
-
13:57
-
13:37
-
13:24
-
13:00
-
12:45
-
12:09
-
12:08
-
12:02