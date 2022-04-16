Казанский «Зенит» с 25 победами в 26 матчах выиграл регулярный ЧР по волейболу

В матче заключительного, 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги нижегородский АСК в гостях на тай-брейке одолел «Факел» из Нового Уренгоя со счётом 3:2 (29:27, 25:23, 23:25, 21:25, 15:9). В итоге обе команды одержали по девять побед в регулярном чемпионате и расположились на соседних строчках в турнирной таблице, замкнув зону плей-офф. АСК, набравший 29 очков, — девятый, «Факел» с 24 очками – десятый.

В другом матче игрового дня лидер сезона казанский «Зенит» на выезде обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:18). «Зенит» с 25 победами в 26 матчах выиграл регулярный чемпионат и напрямую вышел в «Финал шести», «Югра-Самотлор» с 11 победами вышла в плей-офф с восьмого места.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 26-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (27:29, 23:25, 25:23, 25:21, 9:15).

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Зенит» (Казань) — 0:3 (26:28, 22:25, 18:25).