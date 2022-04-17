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Марк Селби с победы начал защиту титула чемпиона мира по снукеру

Марк Селби с победы начал защиту титула чемпиона мира по снукеру
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Завершился первый матч 1/16 финала чемпионата мира по снукеру. Действующий победитель турнира англичанин Марк Селби нанёс поражение вышедшему из квалификации представителю Уэльса Джейми Джонсу со счётом 10:7.

В 1/8 финала Селби сыграет с победителем матча Янь Бинтао (Китай) — Крис Уэйкелин (Англия), который состоится во вторник, 19 апреля.

Также в расписании первого дня соревнований матчи:

Чжао Синьтун (Китай) — Джейми Кларк (Уэльс)
Барри Хокинс (Англия) — Джексон Пейдж (Уэльс)
Ронни О'Салливан (Англия) — Дэвид Гилберт (Англия)
Шон Мёрфи (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия)

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