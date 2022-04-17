Ронни О’Салливан может быть оштрафован за непристойный жест на ЧМ по снукеру
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Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан может подвергнуться дисциплинарному наказанию за непристойное поведение на чемпионате мира, проходящем в Шеффилде (Великобритания), сообщает издание The Mirror.
Во время матча 1/16 с соотечественником Дэвидом Гилбертом он допустил ошибку, после чего показал рукой неприличный жест в районе паха, что не осталось незамеченным.
Ранее О’Салливан уже подвергался наказанию и также за поведение. В 2008 году он был оштрафован на £ 2750 за непристойные жесты во время пресс-конференции на соревновании China Open.
Напомним, в 1/8 турнира О’Салливан встретится с победителем матча Марк Аллен (Северная Ирландия) — Скотт Дональдсон (Шотландия), встреча которых состоится 22 и 23 апреля.
Новость по темеО’Салливан вышел в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру
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