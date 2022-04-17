Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан вышел в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде (Англия). В матче 1/16 финала он обыграл Дэвида Гилберта со счётом 10:5.



Пока следующий соперник титулованного англичанина неизвестен. В 1/8 финала он сыграет с победителем матча Марк Аллен (Северная Ирландия) — Скотт Дональдсон (Шотландия).



Напомним, матч О’Салливана и Гилберта прерывался из-за подсказок навигатора. Судья просил зрителей прекратить шум, но это долго не удавалось сделать.



Ранее действующий победитель турнира англичанин Марк Селби нанёс поражение вышедшему из квалификации представителю Уэльса Джейми Джонсу со счётом 10:7.

Матчи 1/16 финала будут проходить до 20 апреля.