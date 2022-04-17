«Так поступают гладиаторы». О’Салливан прокомментировал победу над Дэвидом Гилбертом на ЧМ

Шестикратный чемпион мира по снукеру, британец Ронни О’Салливан прокомментировал победу над соотечественником Дэвидом Гилбертом в матче 1/16 чемпионата мира в Шеффилде (Англия).

Напомним, по ходу встречи О’Салливан уступал 0:3, однако смог переломить игру и победил со счётом 10:5.

«Я просто играю и получаю удовольствие от этого. Как в фильме «Гладиатор». У Рассела Кроу была дырка в руке, и он знал, что умрёт, но вы должны найти выход. Так поступают победители и гладиаторы.

Для того чтобы стать лучшим, нужны усилия и время. Я не рождался победителем, поэтому мне пришлось хорошенько запомнить это. Как и у Серены Уильямс с Тайгером Вудсом, у меня был отец, говоривший мне, что я добьюсь успеха. И это закаляло меня, так я воспитывался», – приводит слова спортсмена издание BBC.