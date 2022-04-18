Светлана Хоркина оценила разрыв контрактов немецкими клубами с российскими гимнастами

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала ситуацию с российскими гимнастами Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Никитой Нагорным, также чемпионами ОИ. Ранее Далалоян рассказал, что немецкий клуб «Ветцгау», за который он выступает, решил разорвать с ним контракт, и добавил, что такие же письма пришли Белявскому и Нагорному, выступающим за другие немецкие клубы.

«Про немецкие клубы — это больше касается финансовой стороны. Понятно, что это неприятно и неадекватно, но я другого и не ожидала. Не надо оглядываться на товарищей, которые считают, что международная гимнастика выиграет тем, что исключит Россию из международной повестки», — приводит слова Хоркиной «РБК-Спорт».

Как российские фигуристки выглядели в детстве: