Нил Робертсон прошёл в 1/8 чемпионата мира по снукеру

Завершился матч 1/16 чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания).

3-й номер мирового рейтинга, австралиец Нил Робертсон встретился с англичанином Эшли Хьюгиллом (77). Победу со счётом 10:5 одержал фаворит. В 1/8 соревнований Робертсон сойдется с победителем встречи между соотечественником Джеком Лисовски (14) и представителем Уэльса Мэттью Стивенсом (55).

Главная звезда турнира и лидер сезона, шестикратный чемпион мира Ронни О’Салливан также отобрался в 1/8, где встретится с Марком Алленом (15).

Ранее полуфиналист ЧМ 1992, 1993 и 2016 годов, шотландец Алан Макманус сравнил О’Салливана с Лионелем Месси и Роджером Федерером, признав его одним из талантливейших снукеристов в истории.