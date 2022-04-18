Полуфиналист ЧМ по снукеру сравнил О’Салливана с Месси и Федерером

Полуфиналист чемпионата мира по снукеру 1992, 1993 и 2016 годов шотландец Алан Макманус высоко отозвался о шестикратном чемпионе мира Ронни О’Салливане. Он ранее вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Шеффилде (Великобритания). Макманус заявил, что О’Салливан является выдающимся талантом.
«Он — один из лучших из тех, кого я видел. Я понимаю, насколько сложен снукер. Да, я ангажирован, но давайте возьмём гольф. Там ты не играешь против кого-то, а просто записываешь свои результаты в карточку.
В снукере нужно обмениваться ударами. И когда смотришь на Ронни, понимаешь, что он отличается от других. Если говорить о его таланте, то он сопоставим с величайшими. Если мы берём именно талант, то его можно сравнить с Лионелем Месси или Роджером Федерером. Это просто невероятно», — цитирует Макмануса Eurosport.
- 18 апреля 2022
-
10:02
-
09:48
-
09:47
-
01:06
- 17 апреля 2022
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
21:52
-
21:02
-
20:42
-
19:26
-
17:57
-
16:20
-
16:13
-
15:49
-
15:31
-
14:38
-
14:08
-
10:26
-
09:59
-
01:03
- 16 апреля 2022
-
23:59
-
23:24
-
21:25
-
19:42
-
18:55
-
18:11
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
15:38
-
15:27
-
15:04
-
14:15