Полуфиналист ЧМ по снукеру сравнил О’Салливана с Месси и Федерером

Полуфиналист чемпионата мира по снукеру 1992, 1993 и 2016 годов шотландец Алан Макманус высоко отозвался о шестикратном чемпионе мира Ронни О’Салливане. Он ранее вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Шеффилде (Великобритания). Макманус заявил, что О’Салливан является выдающимся талантом.



«Он — один из лучших из тех, кого я видел. Я понимаю, насколько сложен снукер. Да, я ангажирован, но давайте возьмём гольф. Там ты не играешь против кого-то, а просто записываешь свои результаты в карточку.



В снукере нужно обмениваться ударами. И когда смотришь на Ронни, понимаешь, что он отличается от других. Если говорить о его таланте, то он сопоставим с величайшими. Если мы берём именно талант, то его можно сравнить с Лионелем Месси или Роджером Федерером. Это просто невероятно», — цитирует Макмануса Eurosport.