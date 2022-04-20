Стали известны четвертьфинальные пары женской гандбольной Суперлиги

Матчем звенигородской «Звезды» и «Уфы-Алисы» завершился раунд 1/8 финала чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. По сумме двух матчей «Звезда» разгромила соперника со счётом 85:52 и вышла в четвертьфинал соревнований. На стадии 1/8 финала «Кубань» обыграла «Луч» — 62:47, «Динамо-Синара» нанесло поражение «АГУ-Адыиф» – 49:46, «Университет» был сильнее «Ставрополья» — 59:52.

В четвертьфинал вышли «Звезда», «Кубань», «Динамо-Синара» и «Университет». На этой стадии их уже ожидали ЦСКА, «Ростов-Дон», «Астраханочка» и «Лада». Таким образом, определились все четвертьфинальные пары. Матчи пройдут 29 апреля и 5 мая.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Пары 1/4 финала

«Университет» — ЦСКА

«Динамо-Синара» — «Ростов-Дон»

«Лада» — «Кубань»

«Астраханочка» — «Звезда»