«Он лучше поест карри и выпьет пива». Снукерист О’Салливан пожурил соперника по ЧМ

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан поделился мнением о сопернике по 1/8 финала чемпионата мира Марке Аллене из Северной Ирландии. Титулованный англичанин признался, что активно работает над физической формой, чтобы справляться с нагрузкой на турнирах. При этом, по мнению О’Салливана, Аллен не уделяет внимание своей форме.



«Снукер может быть одним из тяжелейших видов спорта. Ты находишься вдали от своей семьи, постоянно играешь за столом. Я стараюсь бегать, хожу в спортзал, поддерживаю форму и думаю о здоровье. Но некоторые люди думают, что такой подход – слишком тяжёлый.



Марк Аллен говорит: «Что? Я должен бежать семь миль, идти в зал? Я лучше поем карри, сделаю ставку на футбольный матч и попью пива с друзьями. Так он относится к этому делу.



Думаю, однажды он станет чемпионом мира. Это один из тех игроков, у которых есть психология победителя», — цитирует О’Салливана Daily Mail.

Главные звёзды снукера — кто они?