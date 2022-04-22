Россия и Беларусь организуют совместную гандбольную лигу

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв и председатель Белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимир Коноплёв подписали соглашение о сотрудничестве.

«Думаю, с осени будет организация совместной гандбольной лиги, это будет хорошо, мы сможем использовать те окна, которые были для сборных. Нюансы будут позже, предпочтения будут отдаваться командам, которые займут первые четыре места, также это совместные сборы, товарищеские игры. Приглашаю Сергея Николаевича на турнир в Минск, посвящённый Дню Победы, уже заявились пять российских команд», — приводит слова Коноплёва ТАСС.

«Ищем новые форматы, новый формат дополняет глубину отношений, которые нас связывают, мы общаемся больше семи лет. Еще раз благодарю Владимира Николаевича за то, что был моим проводником в мире взаимоотношений в рамках международной гандбольной семьи. Соглашение широкомасштабно, думаю, для нашей сборной и для Беларуси у мужчин этот спарринг будет полезен. Будем подтягивать и девочек из Беларуси до нашего уровня. Лига, думаю, будет интересной, не так много сейчас возможностей, но все, что у нас есть, мы используем», — сказал Шишкарёв.