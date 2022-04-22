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Марк Уильямс стал первым четвертьфиналистом чемпионата мира по снукеру

Марк Уильямс стал первым четвертьфиналистом чемпионата мира по снукеру
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Валлийский снукерист Марк Уильямс стал первым четвертьфиналистом чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде. Это произошло после того, как восьмой номер рейтинга Уильямс обыграл своего соотечественника Джексона Пейджа в 1/8 финала со счётом 13:3 в матче из 25 фреймов.

Соперником Уильямса по четвертьфиналу станет победитель пары Марк Селби (Англия) — Янь Бинтао (Китай).

Главная звезда турнира и лидер сезона, шестикратный чемпион мира, англичанин Ронни О'Салливан в 1/8 финала встречается с Марком Алленом из Северной Ирландии. В 1/16 финала О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта (Англия) со счётом 10:5.

Отметим, что О'Салливан сможет встретится с Уильямсом лишь в финале.

Стадия 1/8 финала завершится 25 апреля.

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