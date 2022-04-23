Голубь сел на снукерный стол во время матча Марка Селби и Яня Бинтао на чемпионате мира

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по снукеру между действующим чемпионом Марком Селби и китайцем Янем Бинтао произошёл курьёзный инцидент. Во время первой части игры на игровой стол сел голубь, случайно залетевший в театр «Крусибл», где проходят соревнования.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видеоролик доступен на YouTube-канале Eurosport Snooker.

Голубь приземлился на деревянный край стола, несколько секунд прошёлся по нему, а затем улетел в зал. Из-за этого матч пришлось ненадолго приостановить.

После первой части матча между Селби и Бинтао счёт равный — 4:4. Победитель этой пары станет соперником валлийца Марка Уильямса в четвертьфинале первенства планеты.

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