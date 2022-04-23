Стивен Магуайр обыграл Чжао Синьтуна и вышел в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру

Шотландский снукерист Стивен Магуайр стал вторым четвертьфиналистом чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде. Это произошло после того, как 40-й номер рейтинга Магуайр обыграл в 1/8 финала седьмого номера мирового рейтинга китайца Чжао Синьтуна со счётом 13:9 в матче до 25 фреймов.

Соперником Магуайра по четвертьфиналу станет победитель пары Марк Аллен (Северная Ирландия) — Ронни О'Салливан (Англия). На данный момент счёт в их противостоянии — 12:4 в пользу англичанина.

Главная звезда турнира и лидер сезона, шестикратный чемпион мира О'Салливан в 1/16 финала обыграл соотечественника Дэвида Гилберта со счётом 10:5.

Стадия 1/8 финала завершится 25 апреля.

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