Стивен Магуайр обыграл Чжао Синьтуна и вышел в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру
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Шотландский снукерист Стивен Магуайр стал вторым четвертьфиналистом чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде. Это произошло после того, как 40-й номер рейтинга Магуайр обыграл в 1/8 финала седьмого номера мирового рейтинга китайца Чжао Синьтуна со счётом 13:9 в матче до 25 фреймов.
Соперником Магуайра по четвертьфиналу станет победитель пары Марк Аллен (Северная Ирландия) — Ронни О'Салливан (Англия). На данный момент счёт в их противостоянии — 12:4 в пользу англичанина.
Главная звезда турнира и лидер сезона, шестикратный чемпион мира О'Салливан в 1/16 финала обыграл соотечественника Дэвида Гилберта со счётом 10:5.
Стадия 1/8 финала завершится 25 апреля.
Главные звёзды снукера – кто они?
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