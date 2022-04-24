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Снукерист О’Салливан рассказал, что использует подход Брюса Ли в тренировках

Снукерист О’Салливан рассказал, что использует подход Брюса Ли в тренировках
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Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан рассказал о своей подготовке. 23 апреля он вышел в четвертьфинал чемпионата мира, установив сразу два рекорда.

В матче 1/8 финала О’Салливан уверенно обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии (13-4). О’Салливан в 20-й раз в карьере вышел в четвертьфинал чемпионата мира. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Ранее англичанин делил первое место в этом рейтинге со Стивеном Хендри. Кроме того, О’Салливан выиграл 71-й матч на чемпионатах мира. По этому показателю он также установил новый рекорд.

«Победы — следствие упорных тренировок и приверженности игре, стремлению быть лучшим. Если посмотреть на Брюса Ли, то он тренировался долгие часы. И речь шла не только о физической, но и психологической подготовке. Я пытаюсь использовать такой подход в своих тренировках. И это непросто. Если честно, у меня бывают сложности», — цитирует О’Салливана Mirror.

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