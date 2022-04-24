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Действующий чемпион мира по снукеру Марк Селби прокомментировал вылет в 1/8 финала ЧМ-2022

Действующий чемпион мира по снукеру Марк Селби прокомментировал вылет в 1/8 финала ЧМ-2022
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Действующий чемпион мира по снукеру Марк Селби прокомментировал поражение от 22-летнего китайца Яня Бинтао в 1/8 финала текущего первенства планеты (10:13).

«Янь — просто отличный универсальный игрок. Вы должны сами его обыграть, он не подарит вам своих ошибок. Вы видели это от начала до конца нашей игры. Он делает очень умные удары. Выражаю ему своё большое уважение.

Хотел бы я быть таким же хорошим игроком в его возрасте. Как по мне, у него есть игра, чтобы продолжать в том же духе и побеждать. Здесь, несмотря на всё, нужно выбросить лишнее из головы. Он это доказал», — приводит слова Селби BBC.

За место в полуфинале чемпионата мира Янь Бинтао поборется с Марком Уильямсом (8), который ранее разгромил квалифаера Джексона Пейджа со счётом 13:3.

Селби — четырёхкратный чемпион мира, он выигрывал титулы в 2021, 2017, 2016 и 2014 годах.

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