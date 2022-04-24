Действующий обладатель титула Селби сенсационно проиграл в 1/8 финала ЧМ по снукеру

Действующий чемпион мира по снукеру Марк Селби неожиданно не сумел выйти в четвертьфинал нового розыгрыша титула. Первенство планеты 2022 года по снукеру проходит в Шеффилде (Англия) и завершится 2 мая.

В 1/8 финала второй номер мирового рейтинга Селби проиграл Яню Бинтао (16) со счётом 10:13.

За место в полуфинале чемпионата мира Янь Бинтао поборется с Марком Уильямсом (8), который ранее разгромил квалифаера Джексона Пейджа со счётом 13:3.

Селби — четырёхкратный чемпион мира, он выигрывал титулы в 2021, 2017, 2016 и 2014 годах.

Отметим, что другую половину сетки возглавляет шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан. В 1/8 финала он обыграл Марка Аллена со счётом 13:4 и в четвертьфинале сразится со Стивеном Магуайром.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд (Англия). 1/8 финала

Марк Селби — Янь Бинтао — 10:13.