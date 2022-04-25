Китайский снукерист объяснил свои резонансные действия в матче с Селби на чемпионате мира

Китайский снукерист Янь Биньтао прокомментировал собственное поведение в матче 1/8 финала чемпионата мира со звёздным игроком Марком Селби. Биньтао обыграл действующего чемпиона мира со счётом 13:10.



Во время матча произошла скандальная ситуация. Бинтао хотел нарушить негласное правило снукера. Во время одного из ударов он прицеливался больше минуты и не был уверен, сможет ли он попасть или нет. Он продолжал целиться, а затем спросил судью Роба Спенсера, может ли тот взять и почистить биток. Это нарушение неписаного правила среди профессиональных игроков в снукер. Ведь в этой ситуации он мог вернуть биток не совсем туда, где он был ранее, и тогда Бинтао мог легко попасть. Судья отказался выполнить просьбу китайца.



«Я попросил рефери почистить биток, потому что я очень нервничал. Хотел немного разрядить атмосферу и успокоиться. Я знал, что судья откажет мне. Поэтому немного пошутил, чтобы разрядить атмосферу», — написал Биньтао у себя в соцсетях.

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