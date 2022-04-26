Владимир Путин: отменённые соревнования нужно восполнить за счёт своих новых форматов

Президент России Владимир Путин после встречи с победителями и призёрами Олимпийских игр – 2022 в Кремле провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором попросил правительство восполнить спортсменам отменённые из-за санкций соревнования.
«В сложившихся условиях – условиях давления, с которым сталкивается Россия и её граждане, принципиально важно сохранить соревновательную активность спортсменов. Обращаясь к национальным командам, уже сказал, что всё намеченное по линии спорта мы намерены выполнять и реализовать.
Что касается проектов, которые международные структуры управления спортом отменили в России – ну бог им судья, – но в этой связи эти отменённые соревнования нужно восполнить за счёт своих новых форматов. Мы это можем сделать достаточно быстро: организовать открытые и привлекательные со всех точек зрения многоэтапные спортивные турниры, обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов, команд.
Прошу правительство безотлагательно приступить к формированию перечня таких соревнований, определить объёмы и источники финансирования как уже запланированных, так и новых инициатив», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
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