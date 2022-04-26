Английский снукерист признался, что носит с собой значок с флагом Украины

Английский снукерист Джек Лисовски прокомментировал победу над одним из главных фаворитов чемпионата мира, третьим номером мирового рейтинга Нилом Робертсоном, вновь вспомнив про значок с изображением флага Украины, который организаторы запретили ему носить.

«Это лучшее чувство, которое у меня когда-либо было, потому что я отдал всё для победы. Самая тяжёлая игра в карьере, но потрясающее чувство, невероятный матч. Нил — лучший игрок в мире, он играет в лучший снукер и провёл лучший сезон. Для меня он был худшим соперником. Я старался изо всех сил. Такая концовка – это нечто невероятное.

Я хотел носить значок с флагом Украины, но мне по какой-то причине не разрешили, поэтому я заявлял, что если выйду в четвертьфинал, отпраздную с флагом, но у меня его ещё нет! Всем известно, что происходит, у меня должен быть флаг на жилете, но мне не разрешили. Я должен продолжить побеждать, чтобы поддержать Украину. Я ношу значок с собой, сыграл с ним три или четыре турнира и горжусь тем, что ношу его», — приводит слова Лисовски Eurosport.

За место в полуфинале Лисовски поборется с Джоном Хиггинсом (4).