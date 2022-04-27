Джадд Трамп подшутил над судьёй в четвертьфинале ЧМ по снукеру. Видео

В четвертьфинале чемпионата мира по снукеру, в настоящий момент проходящего в Шеффилде (Великобритания), четвёртый номер мирового рейтинга и чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп подшутил над судьёй в матче с соотечественником Стюартом Бинэмом. Трамп отвлёк внимание судьи и сделал неверный удар, который, впрочем, уже ничего не решал. В итоге до перерыва Джадд сравнял счёт – 8:8. С такой точки соперники продолжат матч.

Видео можно посмотреть на канале World Snooker Tour в YouTube. Права на видео принадлежат World Snooker.

Напомним, что в 1/8 финала Трамп встретился с 13-м номером шотландцем Энтони Макгиллом и одержал победу со счётом 13:11. Бинэм на той же стадии соревнований обыграл 12-го номера мирового рейтинга, ещё одного англичанина – Кайрена Уилсона.