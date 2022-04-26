Драма на ЧМ по снукеру. Австралиец повторил исторический рекорд, но всё равно вылетел

События в концовке чемпионата мира по снукеру разворачиваются быстро. Не успеют зрители и глазом моргнуть, как будет известен новый обладатель титула. 26 апреля стартовали четвертьфиналы, а 2 мая завершится финал.

Безусловно, каждая из семи решающих битв будет по-своему яркой, но, одна из главных драм всего турнира случилась ещё в 1/8 финала в противостоянии австралийца Нила Робертсона – третьего номера мирового рейтинга, чемпиона мира 2010 года – и куда менее титулованного англичанина Джека Лисовски.

Лисовски запомнился широкому кругу зрителей в России тем, что хотел выступать на чемпионате мира со значком в форме украинского флага на жилете. Организаторы запретили ему выражать свою политическую позицию таким образом, однако, как выяснилось, Джек носит его с собой в кармане.

Впрочем, Лисовски проявил себя не только словами об Украине. Он по-настоящему хорош в игре и вполне заслуженно дошёл уже до четвертьфинала чемпионата мира – это круто, учитывая, что ранее за 10 лет он всего два раза пробивался во второй раунд, а обычно просто выбывал в квалификации.

Четвертьфинал Робертсон – Лисовски получился очень напряжённым. Джек выиграл первый день со счётом 9:7 по фреймам, а во второй сразу же выиграл и десятый. До выхода в следующий раунд нужно было одолеть соперника ещё трижды, но Робертсон показал класс. В 18-м фрейме он выиграл тактическую дуэль за последний красный шар (10:8), а в 19-м и вовсе повторил исторический рекорд, покорявшийся лишь единицам: стал восьмым игроком в истории, сделавшим максимальный брейк в 147 очков. Зрители в Крусибле ревели от восторга, и даже Трамп и Макгилл, игравшие свой матч за перегородкой, были вынуждены приостановиться, чтобы поздравить своего коллегу.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видеоролик доступен на YouTube-канале Eurosport Snooker.

Максимальный брейк придал Робертсону уверенности: он выиграл ещё два фрейма и вырвался вперёд (11:10). 22-й фрейм остался за Лисовски, но в 23-м Джек не воспользовался ошибкой соперника, и Робертсон оказался в шаге от победы. Но выиграть матч третьему номеру рейтинга было не суждено. Лисовски в двух решающих фреймах играл отлично, а судьбу поединка определил мастерский снукер британца на коричневом шаре.

Итоговый счёт – 13:12 в пользу Лисовски. А чемпион мира 2010 года в очередной (восьмой подряд!) раз не может добраться даже до полуфинала.

Конечно, максимальный брейк улучшил австралийцу настроение и пополнил его карманы. Робертсон даже после поражения выглядел воодушевлённым:

«Сезон получился потрясающим. Если бы я ещё и победил на чемпионате мира, то провёл бы один из лучших сезонов в истории. Оформить 147-очковый брейк при счёте 8:10 было невероятно. У каждого есть мечта сделать это на мировом первенстве», – приводит слова спортсмена BBC.

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Лисовски в четвертьфинале чемпионата мира сражается с Джоном Хиггинсом, и первая часть противостояния сложилась не в пользу британца – 3:5.

С таким же счётом Джадд Трамп обыгрывает Стюарта Бинэма. А вот Марк Уильямс и Ронни О’Салливан к полуфиналу ещё ближе: они обыгрывают, соответственно, Яня Бинтао и Стивена Магуайра со счётом 6:2.