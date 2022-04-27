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Марк Уильямс вышел в полуфинал ЧМ по снукеру, обыграв Янь Бинтао

Марк Уильямс вышел в полуфинал ЧМ по снукеру, обыграв Янь Бинтао
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Завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по снукеру, в настоящий момент проходящего в Шеффилде (Великобритания).

Восьмой номер мирового рейтинга, трёхкратный чемпион мира валлиец Марк Уильямс встретился с китайцем Янь Бинтао (16). Победу со счётом 13:11 одержал Уильямс.

В полуфинальном матче Уильямс встретится с победителем противостояния между двумя англичанами — чемпионом мира 2015 года Стюартом Бинэмом и победителем первенства планеты 2019 года Джаддом Трампом.

В 2021 году победу на чемпионате мира по снукеру одержал англичанин Марк Селби, победивший в финале соотечественника Шона Мёрфи. На ЧМ-2022 Селби проиграл в 1/8 финала. Его соперником был Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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