Чемпион мира по снукеру проиграл после вторжения голубя. Селби — мимо пятого титула

Чемпионат мира по снукеру только дошёл до стадии четвертьфинала, а на турнире уже случилась громкая сенсация. Если шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан ожидаемо штампует одну разгромную победу за другой, то действующий чемпион мира Марк Селби проиграл в 1/8 финала 16-му номеру мирового рейтинга. Возможно, Селби помешала птица.

Птица (не)счастья

Сенсацию сотворил 22-летний китаец Янь Бинтао. В 1/8 финала юный по меркам снукера спортсмен выбил действующего чемпиона мира Марка Селби, который шёл за своим пятым титулом. А ведь для Яня даже выход в 1/8 был успехом, ведь до этого его пределом была 1/16 турнира. К поражению Селби отнёсся достойно, похвалив соперника.

«Янь — просто отличный универсальный игрок. Вы должны сами его обыграть, он не подарит вам ошибок. Вы видели это от начала до конца нашей игры. Он делает очень умные удары. Выражаю ему своё большое уважение. Хотел бы я быть таким же хорошим игроком в его возрасте. Как по мне, у него есть игра, чтобы продолжать в том же духе и побеждать. Здесь, несмотря на всё, нужно выбросить лишнее из головы. Он это доказал», —сказал Селби BBC.

Несмотря на удивительную победу 16-го номера мирового рейтинга со счётом 13:10, некоторые осудили его действия в матче. Так, он нарушил негласное правило, которое есть у снукеристов. Во время одного из ударов Бинтао прицеливался больше минуты, не будучи уверенным в исходе удара, а затем попросил судью почистить биток. Арбитр в просьбе отказал, ведь могла возникнуть ситуация, что шар может быть возвращён не на это же место.

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«Такие действия Бинтао — это то, чего вы стараетесь не делать. Возможно, он находился под давлением и думал о любых способах победы, но в снукере так не делают», — заявил шестикратный финалист чемпионатов мира Джимми Уайт Mirror.

Сам Янь признался, что ожидал отказа судьи, но всё равно попросил, так как нервничал и хотел успокоиться.

Янь Бинтао в матче с Марком Селби Фото: Ian Hodgson/Getty Images

Во время матча, кстати, произошёл курьёзный инцидент. В первой части игры в театр «Крусибл», где проходят соревнования, залетел голубь. Птица не просто решила вторгнуться на площадку, но и приземлилась на стол, где играли Селби и Бинтао, прошлась по нему, а потом улетела. Из-за этого матч даже пришлось временно остановить. Видимо, для Яня этот голубь и стал «птицей счастья».

В четвертьфинале Бинтао сыграет с трёхкратным чемпионом мира Марком Уильямсом, который занимает восьмое место в мировом рейтинге. Свой первый титул валлиец брал ещё в 2000 году, когда Янь только появился на свет.

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Рекордные победы

После вылета Селби Ронни О'Салливан, который и до старта считался фаворитом, увеличил свои шансы на седьмой чемпионский титул. Пока в своей части сетки англичанин идёт только с крупными победами: в 1/16 финала он обыграл Дэвида Гилберта (10:5), а в 1/8 — Марка Аллена – 13:4. После победы над Алленом О'Салливан пожурил соперника за неподобающую физическую форму, хотя сам использует приёмы Брюса Ли для подготовки к матчам.

«Снукер может быть одним из тяжелейших видов спорта. Ты находишься вдали от своей семьи, постоянно играешь за столом. Я стараюсь бегать, хожу в спортзал, поддерживаю форму и думаю о здоровье. Но некоторые люди думают, что такой подход – слишком тяжёлый. Марк Аллен говорит: «Что? Я должен бежать семь миль, идти в зал? Я лучше поем карри, сделаю ставку на футбольный матч и попью пива с друзьями. Так он относится к этому делу. Но, думаю, однажды он станет чемпионом мира. Это один из тех игроков, у которых есть психология победителя», — заявил О’Салливан.

Ронни О’Салливан в матче 1/8 финала ЧМ-2022 по снукеру Фото: Ian Hodgson/Getty Images

Помимо крутых побед, О'Салливан успел установить и два мировых рекорда. Так, победа в 1/8 финала стала для Ронни 71-й на чемпионатах мира, что является рекордом. Кроме того, в четвертьфинал чемпионата мира О'Салливан вышел в 20-й раз в карьере, став абсолютным лидером по этому показателю. До этого Ракета делил первое место со Стивеном Хендри. Кстати, Ронни в погоне ещё за одним достижением Хендри – седьмым титулом чемпиона. Пока О'Салливан делит пятую строчку в рейтинге победителей со Стивом Дэвисом, у них обоих по шесть побед. Больше лишь у Хендри (семь), Джона Палмена и Фреда Дэвиса (восемь) и Джо Дэвиса (15).

В четвертьфинале Ронни сыграет с 40-м номером рейтинга Стивеном Магуайром, и, кажется, это будет очередная разгромная победа. Сейчас же нужно дождаться окончания формирования пар четвертьфиналов, которые станут известны сегодня, 25 апреля.