Шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан объяснил, почему не считает себя суперзвездой снукера после того, как в рекордный 13-й раз вышел в полуфинал чемпионата мира, одержав победу над шотландцем Стивеном Магуайром со счётом 13:5.
О'Салливан превзошёл достижение легендарного Стивена Хендри по числу выходов в полуфинал и может сравняться с шотландцем по числу титулов чемпиона мира.
«Для меня Стивен — легенда на все времена, величайший игрок. Он был Тайгером Вудсом в снукере. Я, Джон Хиггинс и Марк Уильямс хороши, но когда он был на высоте, он был суперзвездой. Когда нас трое, мы не суперзвезды. Но когда есть один человек, доминирующий в спорте, как он, как Тайгер Вудс, это другой уровень», — приводит слова О'Салливана The Guardian.
В полуфинальном матче О’Салливан встретится с победителем противостояния между соотечественником Джеком Лисовски (14) и четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом (6).
- 27 апреля 2022
-
22:32
-
21:41
-
21:30
-
21:14
-
20:24
-
18:44
-
17:46
-
15:37
-
14:57
-
14:27
-
14:26
-
14:00
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:38
-
12:34
-
12:06
-
11:43
-
10:34
-
10:01
-
09:49
-
09:11
-
06:08
- 26 апреля 2022
-
22:44
-
22:31
-
19:51
-
19:31
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:05
-
15:59
-
14:54
-
14:44