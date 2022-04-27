Шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан объяснил, почему не считает себя суперзвездой снукера после того, как в рекордный 13-й раз вышел в полуфинал чемпионата мира, одержав победу над шотландцем Стивеном Магуайром со счётом 13:5.

О'Салливан превзошёл достижение легендарного Стивена Хендри по числу выходов в полуфинал и может сравняться с шотландцем по числу титулов чемпиона мира.

«Для меня Стивен — легенда на все времена, величайший игрок. Он был Тайгером Вудсом в снукере. Я, Джон Хиггинс и Марк Уильямс хороши, но когда он был на высоте, он был суперзвездой. Когда нас трое, мы не суперзвезды. Но когда есть один человек, доминирующий в спорте, как он, как Тайгер Вудс, это другой уровень», — приводит слова О'Салливана The Guardian.

В полуфинальном матче О’Салливан встретится с победителем противостояния между соотечественником Джеком Лисовски (14) и четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом (6).