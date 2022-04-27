Россия и ЮАР договорились расширять спортивное сотрудничество

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл переговоры с президентом Южноафриканской спортивной конфедерации и Олимпийского комитета Южно-Африканской Республики Барри Хендриксом.
«Символично, что наша встреча проходит в День Свободы, который является государственным праздником в ЮАР. Россия неизменно рассматривает Южную Африку как важного стратегического партнёра нашей страны на африканском континенте. Это в полной мере относится и к спортивному сотрудничеству», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
В ходе встречи Матыцин и Хендрикс отметили, что общими приоритетными задачами для России и ЮАР в спортивной сфере является поиск новых возможностей по организации соревнований, в том числе в рамках объединения БРИКС, в частности путём расширения прямых контактов между национальными спортивными федерациями.
В качестве примера отмечена совместная работа федераций плавания России и ЮАР по организации отрытых соревнований с участием стран БРИКС, которая может послужить «пилотным проектом» для создания новых форматов соревнований на площадке БРИКС.
Российская сторона выступила с инициативой уделить особое внимание развитию студенческого спорта, проводить матчи-вызовы по различным видам спорта между университетами. Также предложено образовать Форум атлетов стран БРИКС, который должен стать эффективной площадкой для отстаивания интересов и прав спортсменов на международной арене.
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