Собянин: чем больше давления на нас оказывают, тем больше Россия поддерживает свой спорт

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил и наградил российских олимпийцев и их тренеров за полученные медали на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю с победой. Очень сложные соревнования, в которых вам пришлось участвовать. Россия привыкла работать, развиваться в условиях жёсткого противостояния, санкций и так далее. И наш спорт тоже находится под постоянным давлением, особенно в последние годы. Но, что интересно, чем большее давление на нас оказывают, тем больше наша страна поддерживает свой спорт, своих спортсменов.

Если взять общее количество медалей, завоёванных нашей командой, мы достигли прекрасного результата. Второе место в мире!» — приводит ТАСС слова Собянина.

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