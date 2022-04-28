Этери Тутберидзе выступила с речью на встрече Собянина с олимпийцами

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выступила на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с олимпийцами.

«Я немного волнуюсь. Хочу поблагодарить вас лично. Я здесь второй раз и сейчас я могу точно сказать, что Сергей Семёнович Собянин – человек слова и дела. Спасибо вам огромное за огромную помощь в строительстве катка, которое ведётся. Спасибо огромное за поддержку спортсменов и тренеров. И спасибо руководителям Москомспорта, которые делают всё для нас», — приводит слова Тутберидзе «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 28 апреля Сергей Собянин проводит в правительстве Москвы встречу со спортсменами и тренерами, выигравшими медали на зимней Олимпиаде в Пекине (Китай).

Как российские фигуристки выглядели в детстве: