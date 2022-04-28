Марк Уильямс извинился за игру в полуфинале чемпионата мира по снукеру

Трёхкратный чемпион мира валлийский снукерист Марк Уильямс принёс извинения за свою игру в первой части полуфинала чемпионата мира – 2022, который в настоящее время проходит в Шеффилде (Великобритания). К перерыву Уильямс уступает своему сопернику, англичанину Джадду Трампу, со счётом 1:7.

«Извините за такую игру, очень жёсткие условия для меня. Уверен, что если бы мы продолжили, то легко было бы и 17:1», — написал Уильямс в соцсетях.

Во втором полуфинале сегодня сойдутся Джон Хиггинс (Шотландия) и Ронни О'Салливан (Англия). Этот матч начнётся в 21:00 мск. Финальный матч чемпионата мира состоится 1 мая.

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.