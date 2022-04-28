Чемпионат мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан рвётся к историческому финалу. LIVE

В четверг, 28 апреля, стартовали решающие противостояния чемпионата мира — 2022 по снукеру. В борьбе за титул остались всего четыре спортсмена, и все ранее уже выигрывали ЧМ. В первом полуфинале сошлись Джадд Трамп и Марк Уильямс, во втором — Ронни О'Салливан и Джон Хиггинс.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первой сессии матча О'Салливан — Хиггинс. На двоих они десять раз выигрывали чемпионат мира, и один из них точно сыграет в очередном финале. Легендарный англичанин на этом турнире громит всех подряд, но шотландец сдаваться без боя не собирается. Кто же выйдет победителем? Начало игровой сессии — в 21:00 мск.
Как настроить Live-трансляцию под себя: для удобства вы можете выбрать параметры трансляции. Например, изменить время автообновления или отключить его совсем — нажмите на треугольник рядом с таймером. Или с помощью кнопок вы можете выбрать «Только важные посты» или выстроить их в хронологическом порядке.
Сегодня мы сосредоточимся на более звёздном полуфинале Хиггинс — О'Салливан, но и про другую пару не забудем. У Уильямса пока есть проблемы в матче с Трампом, он уступает со счётом 1:3, но в пятом фрейме имеет шансы сократить отставание.
Состав полуфиналов — как на подбор: сплошь чемпионы мира, сплошь маститые игроки, настоящие звёзды. Ронни О'Салливан шутит над собой, а также Джоном Хиггинсом и Марком Уильямсом, называя себя и их «мексиканскими боксёрами». Впрочем, и более молодой Джадд Трамп регалий соперников не боится — ему самому есть, чем похвастать.
Добрый вечер, дорогие поклонники снукера! Мы впервые приветствуем вас в рамках онлайн-трансляции этого замечательного вида спорта на «Чемпионате». Смотреть решающие матчи турнира вместе с вами будут Михаил Чесалин и Василий Легейдо. Расскажем всё о финальных противостояниях и даже больше!
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