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Чемпионат мира по снукеру — 2022: полуфинал О'Салливан — Хиггинс, 28 апреля, турнирная таблица и онлайн-трансляция матча

Чемпионат мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан рвётся к историческому финалу. LIVE
Василий Легейдо Михаил Чесалин
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ЧМ по снукеру — 2022, Ронни О'Салливан
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Великий чемпион громит всех на своём пути. Но справится ли он с четырёхкратным чемпионом мира?

В четверг, 28 апреля, стартовали решающие противостояния чемпионата мира — 2022 по снукеру. В борьбе за титул остались всего четыре спортсмена, и все ранее уже выигрывали ЧМ. В первом полуфинале сошлись Джадд Трамп и Марк Уильямс, во втором — Ронни О'Салливан и Джон Хиггинс.

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Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по снукеру

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первой сессии матча О'Салливан — Хиггинс. На двоих они десять раз выигрывали чемпионат мира, и один из них точно сыграет в очередном финале. Легендарный англичанин на этом турнире громит всех подряд, но шотландец сдаваться без боя не собирается. Кто же выйдет победителем? Начало игровой сессии — в 21:00 мск.

Как настроить Live-трансляцию под себя: для удобства вы можете выбрать параметры трансляции. Например, изменить время автообновления или отключить его совсем — нажмите на треугольник рядом с таймером. Или с помощью кнопок вы можете выбрать «Только важные посты» или выстроить их в хронологическом порядке.

Live Михаил Чесалин

Сегодня мы сосредоточимся на более звёздном полуфинале Хиггинс — О'Салливан, но и про другую пару не забудем. У Уильямса пока есть проблемы в матче с Трампом, он уступает со счётом 1:3, но в пятом фрейме имеет шансы сократить отставание.

17:12 Михаил Чесалин

Состав полуфиналов — как на подбор: сплошь чемпионы мира, сплошь маститые игроки, настоящие звёзды. Ронни О'Салливан шутит над собой, а также Джоном Хиггинсом и Марком Уильямсом, называя себя и их «мексиканскими боксёрами». Впрочем, и более молодой Джадд Трамп регалий соперников не боится — ему самому есть, чем похвастать.

«Мы как мексиканские боксёры». Ронни О'Салливан уже смеётся над результатами ЧМ по снукеру «Мы как мексиканские боксёры». Ронни О'Салливан уже смеётся над результатами ЧМ по снукеру
17:09 Михаил Чесалин

Добрый вечер, дорогие поклонники снукера! Мы впервые приветствуем вас в рамках онлайн-трансляции этого замечательного вида спорта на «Чемпионате». Смотреть решающие матчи турнира вместе с вами будут Михаил Чесалин и Василий Легейдо. Расскажем всё о финальных противостояниях и даже больше!

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