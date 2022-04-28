Чемпионат мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан рвётся к историческому финалу. LIVE

Великий чемпион громит всех на своём пути. Но справится ли он с четырёхкратным чемпионом мира?

В четверг, 28 апреля, стартовали решающие противостояния чемпионата мира — 2022 по снукеру. В борьбе за титул остались всего четыре спортсмена, и все ранее уже выигрывали ЧМ. В первом полуфинале сошлись Джадд Трамп и Марк Уильямс, во втором — Ронни О'Салливан и Джон Хиггинс.

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«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первой сессии матча О'Салливан — Хиггинс. На двоих они десять раз выигрывали чемпионат мира, и один из них точно сыграет в очередном финале. Легендарный англичанин на этом турнире громит всех подряд, но шотландец сдаваться без боя не собирается. Кто же выйдет победителем? Начало игровой сессии — в 21:00 мск.

Как настроить Live-трансляцию под себя: для удобства вы можете выбрать параметры трансляции. Например, изменить время автообновления или отключить его совсем — нажмите на треугольник рядом с таймером. Или с помощью кнопок вы можете выбрать «Только важные посты» или выстроить их в хронологическом порядке.