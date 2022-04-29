Американский пловец побил мировой рекорд Климента Колесникова на 50 метрах на спине

Американский пловец Хантер Армстронг побил мировой рекорд, ранее установленный россиянином Климентом Колесниковым на дистанции 50 метров на спине. Это произошло на национальных отборочных соревнованиях к чемпионату мира в США.

Армстронг проплыл дистанцию за 23,71 секунды. Он побил достижение Колесникова на 0,09 секунды. Результат Колесникова был установлен на чемпионате Европы 2021 года.

«Я шокирован своим результатом. До этого моим лучшим временем было 25,40 секунды. На предварительных соревнованиях я смог показать результат 24 секунды, это давало мне надежду. Знаете, Климент Колесников — один из самых быстрых в мире пловцов на этой дистанции. Быть наравне с ним — невероятное ощущение», — приводит слова Армстронга официальный сайт Федерации плавания США.

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