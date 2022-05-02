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«Цель — «Тур де Франс». Велогонщик Власов высказался о победе в швейцарской многодневке

«Цель — «Тур де Франс». Велогонщик Власов высказался о победе в швейцарской многодневке
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Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду Bora–Hansgrohe, прокомментировал победу в шоссейной многодневке «Тур Романдии», прошедшей с 26 апреля по 1 мая в Швейцарии.

«Меня переполняют эмоции. Это моя первая победа в генеральной классификации многодневки ПроТура. Потрясающе. Конечно же, я очень доволен. Вчера мы проделали идеальную работу, одержали отличную командную победу. Сегодня нужно было развить успех.

С самого начала моей целью было отлично выступить на заключительном этапе, и сегодня я показал свой максимум. Именно сегодня была ключевая гонка. Моей тактикой было не идти слишком быстро в начале подъёма, а сохранить какие-то силы на концовку. Думаю, мне удалось ровно пройти этап и показать хороший результат.

Эта победа показывает мне, что я сильный спортсмен. Моя следующая цель – «Тур де Франс». Впереди отдых, а потом я начну готовиться к Гранд-туру. Здорово победить и получить отдых. Это даёт мне заряд уверенности», – сказал спортсмен.

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