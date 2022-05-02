Президент Федерации велоспорта России высказался о переходе в Азию

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов высказался о возможном присоединении к Азиатской конфедерации велоспорта.

«У нас не то, что ситуация не позволяет это сделать. Даже если сделаем, то это ничего не даст. Всё равно у нас будут ограничения, не будут допускаться российские команды как таковые, потому что санкции вынесены на уровне Международного союза велосипедистов. Ещё есть, конечно, регламент, надо изучать его, прежде чем такие решения делать», – приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, 1 марта Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил российские и белорусские сборные от участия в международных соревнованиях, а национальные чемпионаты России и Беларуси исключил из календаря. Спортсмены, выступающие за сборные не своих стран, могут соревноваться без национальной символики.