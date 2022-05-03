Ронни О'Салливан ответил, поборется ли за 8-й титул на чемпионате мира в 2023 году

Ронни О'Салливан поделился дальнейшими целями после завоевания седьмого титула на чемпионате мира – 2022 по снукеру. Соревнования традиционно прошли в Шеффилде (Великобритания), в здании театра «Крусибл».

В финальном поединке О'Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13.

«У меня нет целей. Мне нравился каждый сыгранный турнир в этом году, мне просто нравилось играть. Мне нравится побеждать, но это не всё и не конец всему. Крусибл вынимает из меня всё самое наихудшее, возможно, это не самая лучшая идея, но мы, вероятно, приедем сюда снова в следующем году!» — приводит слова О’Салливана BBC.

Победа на ЧМ-2022 сделала О’Салливана, наряду с шотландцем Стивеном Хендри, самым титулованным снукеристом в истории.